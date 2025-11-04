轉譯李昂經典小說《鴛鴦春膳》漫畫原畫展 呈現一場挑動感官之視覺饗宴

《鴛鴦春膳》原畫展11月4日舉辦開幕式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國際知名作家李昂首部飲食文學代表作《鴛鴦春膳》，由中興大學人文社會科學前瞻研究中心致力改編為漫畫形式重新詮釋，除了榮獲文化部「漫畫創作及出版行銷」獎勵，並再次與香港漫畫家柳廣成跨界合作，以視覺語言呈現李昂筆下關於情色、食物、性別與權力的深刻探討，漫畫版於2025年10月由大辣出版社出版。

《鴛鴦春膳》小說於2007 年出版，歷經六年創作而成。以食材與料理隱喻食慾象徵，處理兩性情慾、政治權力、社會變遷等題材，映照出台灣近一個世紀的政治和社會演變。2023年，本書法文譯本由L’Asiathèque出版，李昂親赴法國與當地讀者交流，法國主流媒體《解放報》（Libération）盛讚此書為一部「以冒險且大膽筆觸描寫台灣動盪與認同的小說」，寫作手法「原創且誘人」。

2025年《鴛鴦春膳》漫畫版擷取原著〈牛肉麵〉與〈春膳〉兩章進行編繪。〈牛肉麵〉以白色恐怖時期的監獄為舞台，一碗牛肉麵成為生與死、信念與背叛的象徵；〈春膳〉則轉向出獄後的宴席世界，揭示人性慾望如何吞噬理想，並將飲食與性作為核心意象加以視覺化，直指「吃」的不僅是食物，更充滿歷史、權力與身體象徵。

此特展還提供11張未出版的3P限制級禁圖，特別設計以白紙遮蓋，歡迎讀者親臨現場，掀起白紙來體會其深刻意涵。（圖/記者廖妙茜拍攝）

為了推廣李昂創作理念並呈現臺灣文學的多元風貌，中興大學人文社會科學前瞻研究中心與李昂文藏館策劃這場「漫畫書裡面看不到的《鴛鴦春膳》原畫展」，以圖像語言勾勒出特定時代背景下之肅殺氛圍，從白色恐怖的牢房到權力宴席的餐桌，將一碗牛肉麵與一桌春膳，轉化為一幅幅發人深省的畫面。除了展出書中精彩細膩的畫作，此特展還提供11張未出版的3P限制級禁圖，特別設計以白紙遮蓋，歡迎讀者親臨現場，掀起白紙來體會其深刻意涵，一睹漫畫中未曾公開的視覺呈現！

展覽地點「李昂文藏館」乃中部地區唯一聚焦個別作家之文學場域，自11月4日起，歡迎各界人士蒞臨看展，有興趣之校外人士可至中興大學圖書館5F參觀或上網預約導覽。