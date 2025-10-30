轉譯能源資訊 跨部會「能源資訊平台」今公布

總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(30日)召開第五次會議，環境部長彭啓明在會中宣布環境部已依照委員會首次會議決議，跨部會建置「能源資訊平台」，整合、轉譯、揭露能源相關資訊，並促進公眾溝通，該平台今天將正式對外公布。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」去年8月召開首次會議時，便決議將由環境部主責設置「能源資訊平台」，充分揭露資訊、釐清事實，促進理性討論。

委員會30日下午召開第五次會議，環境部長彭啓明在會中報告前次會議列管事項辦理情形時指出，環境部已與經濟部、核安會、台電公司合力建置「能源資訊平台」，整合串接經濟部能源署、核安會、台電公司的圖資，讓國人取得完整且一致的相關資訊，確保資訊即時性與正確性，以提升政府能源資訊揭露的可信度。他說：『(原音)大家最關心的是能源資訊，因為這個訊息非常的多，所以經過我們的委員、還有大家各個部會一起努力，我們今天會後就會向社會公布這個能源資訊的平台。這個是整合各個部會，包含了平台的架構、視覺設計，甚至有一些假訊息或錯誤訊息的專區，都會讓國人正確了解我們能源的相關資訊。』

「能源資訊平台」從民眾關切的議題出發，以能源使用、能源供需、電力結構「三大核心主軸」，及能源情勢與現況、節約能源、前瞻能源、穩定電力「四大關鍵議題」為架構，說明官方的政策與數據，同時納入各界專家的觀點，希望以事實為基礎進行公眾討論，平台也設有意見表達專區。

彭啓明指出，該平台除揭露能源相關資訊，也納入國際動態，未來會持續評估優化擴充功能、滾動檢討。

此外，今年聯合國氣候峰會COP30將於11月10日在巴西貝倫登場，各締約方將提交第三版國家自定貢獻(簡稱NDC 3.0)。台灣比照國際公約，已於日前自主公布我國NDC 3.0草案，揭露我國2035年溫室氣體減量目標。彭啓明表示，行政院正在審核，希望在COP30前向國際社會公布我國NDC 3.0，展現台灣的減碳決心。(能源資訊平台網址：https://energy.moenv.gov.tw/)