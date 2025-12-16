轉讓線上課程遇騙徒 師拒當傻子教誨「會下地獄」 帳戶全凍結

老師轉讓四萬元線上課程竟遇詐騙集團，教誨對方別把人當傻子會下地獄，銀行帳戶全凍結。（圖／TVBS）

一名台灣老師因拒絕詐騙而遭到惡意報復，導致銀行帳戶全數被凍結的事件引發關注。這位老師原本想透過臉書社團轉讓價值4萬元的線上課程點數，卻遇到詐騙集團設局。當老師識破詐騙並告誡對方「別把人當傻子，會下地獄」後，詐騙集團竟利用另一起詐騙案件將其銀行帳戶列為警示帳戶，使老師無法正常使用網路銀行及ATM，領薪水只能親自前往銀行，且可能需等待長達6個月才能解除凍結狀態。

老師轉讓四萬元線上課程竟遇詐騙集團，教誨對方別把人當傻子會下地獄，銀行帳戶全凍結。（圖／TVBS）

事件始於這位老師想轉讓自己購買的線上課程點數，詐騙集團透過臉書社團聯繫，表示願意以4萬元購買該課程，並約定透過第三方支付平台進行交易。然而，老師察覺對方可能是詐騙，便告誡對方「別把人當傻子，會下地獄」，結果遭到報復。詐騙集團竟利用台南一名想購買蔡依林演唱會門票的被害人案件，將老師的帳戶設為詐騙用途的帳戶。

刑事局統計114年到11月為止，警方通報的警示帳戶超過9萬件。（圖／TVBS）

受害老師表示，自己的帳戶收到一筆1萬4千元的款項，備註寫著「蔡依林票」，而匯款的人因沒收到票而向警方報案。老師這才發現，自己只是提供了銀行帳戶資訊，卻也成為受害者。據刑事局統計，今年1至11月向警察機關通報的警示帳戶超過9萬件，其中僅有5500多件獲得解除。

受害老師解釋，詐騙集團的行為純粹是為了懲罰她的拒絕與斥責。她提醒大家，一旦發現帳號被盯上，應立即聯絡銀行關閉所有功能，防止他人匯款進入。新北市議員林國春也表示，詐騙集團的報復手段導致當事人帳戶被凍結，解除凍結至少需要6個月時間。

第三方支付官網提醒民眾小心假客服、誘導操作、勿點擊不明連結。（圖／翻攝第三方支付官網）

第三方支付平台已在官網提醒民眾，要小心假買家誘導操作，不要點擊不明連結或加入假客服，並確認官方認證的藍盾徽章，以避免受騙。這起事件提醒大家在網路交易時需格外謹慎，以免遭受不必要的損失與麻煩。

