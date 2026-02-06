轉貼影片譏歐巴馬夫妻是猿猴惹議 川普刪文

▲美國總統川普近日轉發一段疑似涉及種族歧視的影片，前總統歐巴馬夫婦被描繪成猿猴。（圖／翻攝自X平台）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）6日在社群平台轉發一段爭議性影片，前總統歐巴馬（Barack Obama）和前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）被描繪成猿猴，在美國政壇慘遭跨黨派撻伐，這段影片隨後遭到刪除，白宮則辯稱該影片是由1名員工不小心發布出去的。

綜合《CNN》等外媒報導，這段影片長達1分鐘，結尾處將歐巴馬夫婦的笑臉，以後製技術疊加在隨音樂搖擺的猿猴身上，旨在散布2020年總統大選遭竊取、導致川普落敗的虛假訊息，引發軒然大波。

廣告 廣告

起初白宮仍試圖為該貼文辯護，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）甚至將影片導致的負評形容為「虛假的憤怒」（fake outrage），但幾小時後貼文就被刪除。1位白宮官員透露，貼文是由工作人員「誤發」，1位川普的幕僚則稱，川普在影片被發布前並未看過，發現問題後也立即下令刪除。

消息人士指出，這場爭議令白宮迅速進入危機公關模式，華府企圖營造「川普本人並未參與其中、毫不知情」的形象。然而，影片發出後，不只民主黨人紛紛譴責，就連川普自家人也不挺，川普的重要盟友，來自南卡羅萊納州的共和黨非裔聯邦參議員斯科特（Tim Scott）公開批評，這則貼文「是他見過來自白宮、最種族主義的東西」，呼籲川普應該刪除。

知情人士透露，川普和斯科特在當地時間週五針對影片引起的風波交談，而後該貼文就從川普的社群平台被刪除。

有熟知川普社群媒體使用情況的人士踢爆，川普在Truth Social上的貼文，很多都是他自己發的，尤其是在深夜和清晨，他也經常轉發別人的貼文，並在文末署名「DJT」，以表明是他親自發布。不過，川普有幾位親信助手，包含曾在他第一任期擔任社媒總監的副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino），確實也擁有其社群平台的訪問權限。

原文連結：

Trump shares racist video depicting Obamas as apes on Truth Social, then removes it amid bipartisan outrage

Trump removes video with racist clip depicting Obamas as apes

更多 NOWnews 今日新聞 報導

UFO秘密大公開？傳川普要親揭3神秘事件 眾議員將探訪51區

日本眾議院本週末大選！川普發文力挺高市早苗 3/19將於白宮會晤

習近平與川普通話談及台灣！紐時：北京強硬表態為4月川習會定調