轉貼恐嚇「下一個站高雄車站」！電機系男大生遭拘提5萬元交保 辯稱：只是想提醒大家

電機系陳姓男大生轉發恐嚇貼文遭調查局人員帶回偵辦。(圖/翻攝畫面)

台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，同日晚網路上出現多則恐嚇言論，有人在社群平台 Threads 發文稱「張文我兄弟」，揚言「下一個地點高雄車站」，甚至聲稱「12月25日將在高雄車站發生更大的事件」，引發社會高度恐慌。

橋頭地檢署20日指揮警調單位展開行動，搜索後將涉嫌轉發恐嚇貼文的電機系陳姓男大生拘提到案。檢察官訊後，認陳男涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，諭令以5萬元交保、候傳。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，此類恐嚇公眾行為已嚴重危害社會安全，隨即指派主任檢察官蘇恒毅、檢察官蔡婷潔，指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調處鳳山站，於20日執行搜索行動，將居住在高雄市鳥松區的陳男帶回偵辦。

據了解，檢警追查發現，陳男曾嘗試登入IP位置顯示在越南的原始發文帳號未果，隨後另行創設新帳號，將該恐嚇貼文內容複製後轉發，進一步引發民眾不安。陳男到案後辯稱，原意是「提醒大家注意安全」，但未在貼文中清楚說明用途，導致外界誤解。

檢察官訊後認為，陳男行為已符合恐嚇公眾要件，惟考量其犯後態度與行為程度，認無羈押必要，裁定5萬元交保。

為防範恐怖攻擊事件再度發生，台灣高等檢察署已責成全國各地檢署成立防範恐攻應變小組。橋頭地檢署亦與轄區警政、調查、廉政及移民等單位建立聯繫平台，即時共享情資。檢方呼籲民眾，切勿於網路或社群平台留言、轉傳任何恐嚇或危害公眾安全言論，以免觸法並造成社會恐慌。

