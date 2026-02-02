轉賣賺4倍！淘寶走私1886瓶禽流感疫苗 鴨農起訴

雲林縣 / 綜合報導

雲林麥寮一名養鴨的男子，2025年間從中國淘寶購買走私1886瓶非法禽流感疫苗，用地板清潔劑等包裝，企圖規避海關查緝，一瓶買3、400元，自己用之外，還想要用一瓶800到1200元高價轉賣，後來被雲林檢方破獲。因為台灣至今尚未核准任何禽流感疫苗，因此檢方強調，非法輸入動物用禁藥，病毒變異與擴散，轉變成人畜共通傳染疾病，將這些貨通通查扣，依法起訴。

海巡署查緝隊員說：「很多藥，你要自己交，還是我們全部翻出來。」海巡署雲林查緝隊以及檢方，大動作出動人力來到男子家中，因為他們查獲到，雲林這名劉姓養鴨戶，在網路上購買大批非法禽流感疫苗。

整個冰箱跟倉庫內，全都擺了滿滿的白色塑膠瓶，每個瓶子都用地板清潔劑作為假包裝，企圖規避海關查緝，但這些都是非法禽流感疫苗，檢警調查，劉姓男子在雲林台西、麥寮經營多間養鴨場，飼養上萬隻鴨。

他在2025年間，利用中國淘寶網，以每瓶3百到4百元的價格購買大量禽流感疫苗，總數多達1886瓶，每瓶可施打約500隻家禽跟水禽，總計可以施打約95萬隻，檢方發現劉姓男子走私收到貨之後，準備以800到1200元的價格轉賣，藉此謀取暴利，雖然業者標榜有預防或治療動物疾病的效果，但這些全部都沒有經過國內核准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說：「自中國輸入禽流感疫苗，並以虛偽包裝方式，將疫苗走私入台，本案涉嫌違反動物用藥品管理法。」國內至今沒有推出合法可使用的禽流感疫苗，檢方強調，非法輸入使用動物用禁藥，可能導致病毒變異與擴散，轉變成人畜共通傳染疾病，全案偵查終結，檢方依犯動物用藥品管理法，將劉姓男子提起公訴。

