轉贈諾貝爾和平獎惹議！挪威政界齊聲譴責馬查多與川普

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。（圖／達志／美聯社）

挪威國會議員對委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），決定將她獲得的諾貝爾和平獎獎章，贈送給美國總統川普（Donald Trump）一事，表達震驚與失望。

據《CNBC》報導，奧斯陸大學（University of Oslo）國際政治學教授、同時也是前外交部國務秘書的馬特拉里（Janne Haaland Matlary）於16日接受《挪威國家廣播公司》（NRK）訪問時表示：「這是徹底前所未聞的事。」

廣告 廣告

她形容馬查多的舉動「不尊重人」且「可悲」，並指出此舉削弱了這個每年由「挪威諾貝爾委員會」（Norwegian Nobel Committee）頒發之獎項的價值。

挪威中左翼「工黨」（Labour Party）國會議員、前奧斯陸市長約翰森（Raymond Johansen）也在臉書上發文表示，馬查多的行為「極度令人難堪，並且損害了世界上最受尊敬、最重要的獎項之一。」

馬查多於美東時間15日首度在白宮與川普會面時表示，將獎章贈送給美國總統，是為了「深刻感謝川普總統及美國對委內瑞拉人民無可取代的支持」。據悉，美軍於1月3日入侵委內瑞拉，並非法綁架該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

美國總統隨後在社群媒體上感謝馬查多，形容這是1項「彼此尊重的美好姿態」。白宮稍後也發布了1張川普與馬查多的合照，畫面中美國總統高舉1個內部嵌入該枚獎章的大型金色相框。

對此，位於挪威首都、致力於介紹諾貝爾和平獎的「諾貝爾和平中心」（Nobel Peace Center）則在社群平台X上發文澄清：「獎章可以更換持有者，但諾貝爾和平獎得主的頭銜不能。」

挪威諾貝爾委員會與「挪威諾貝爾研究所」（Norwegian Nobel Institute）此前也曾表明：「事實清楚且早已確立。一旦諾貝爾獎公布，便不得撤銷、分割或轉讓給他人。此決定為最終決定，並將永久有效。」

挪威「中間黨」（Centre Party）黨魁韋杜姆（Trygve Slagsvold Vedum）對《NRK》表示：「無論如何，獲得獎項的人就是獲得獎項的人。」他補充：「川普接受這枚獎章的行為，反映了他的性格：1個典型的替罪羊，會用他人的獎項與成就來裝飾自己。」

挪威中右翼「基督教民主黨」（Christian Democratic Party）黨魁烏爾斯坦（Dag-Inge Ulstein）則對《NRK》表示，「毫無疑問，諾貝爾和平獎仍然屬於馬查多。」挪威前國防部長、同屬中右翼「保守黨」（Conservative Party）的索雷德（Ine Eriksen Søreide）也認同烏爾斯坦的說法，「即使川普現在收下了這枚獎章，也不代表他獲得了諾貝爾和平獎。」

報導補充，川普此前多次公開表示他希望獲得諾貝爾和平獎。白宮還曾於去年10月批評諾貝爾委員會將獎項頒給馬查多的決定，直言此舉「證明了他們將政治凌駕於和平之上。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

ETF改朝換代1／大家問的是你有幾張台積電 「含積量」逾三成的績效最威

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到