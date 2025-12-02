轉贈32元舊電鍋給拾荒婦！清潔員慘淪貪汙犯 一審判決出爐

北市一名環保局清潔隊員，把民眾丟棄的電鍋送給拾荒婦，結果遭到檢舉。（圖／翻攝photoAC）

台北市環保局黃姓清潔員去年（2024）7月26日晚上將民眾丟棄的大同電鍋轉贈給拾荒婦，卻因此遭到檢方依貪污罪起訴。士林地院今（12月2日）宣判，處黃男有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。

回顧整起事件，黃男去年7月26日晚上清運垃圾時，看到民眾丟棄回收的大同電鍋並未損壞，想起認識的拾荒婦困境，於是把電鍋帶回家測試，確認能使用便送給該名婦人。

沒想到黃男事後竟遭檢舉，清潔隊要求他歸還電鍋，但因為不好意思向對方索討，只好自掏腰包買新的電鍋給婦人，再把舊鍋要回來後歸還，並向主管自首。他坦承，只是希望婦人能用來煮一些稀飯和熱東西吃，也可以過得好一點，自己從沒亂撿過東西，這次只是同情婦人。

士林地檢署今年9月以貪污罪起訴黃男，考量犯後態度良好，且情節輕微，並主動自首認罪，因此建議法院從輕處理。台北地院於今日宣判一審，處黃男3月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。

