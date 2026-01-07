轉送殘值32元電鍋 北市清潔員一審判刑確定

台北市 / 焦仲 綜合報導

日前，台北市環保局1名黃姓清潔員因將殘值僅剩32元的舊電鍋轉送給拾荒阿嬤，被依照《貪污治罪條例》起訴。士林地方法院在歷經約2個月的案件審理之後，在去年12月2日判處黃姓清潔員有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地檢署經研議後決定不上訴，被告亦未提起上訴，全案將依一審判決結果確定。

根據士林地方法院之判決指出，黃男自民國79年起擔任台北市政府環境保護局清潔隊員，負責垃圾清運、資源回收等工作，依法屬於具有職務權限之公務員，且依照相關規定，不得擅自占有或處分回收物品。

不過黃姓清潔員卻在2024年7月26日晚間執行勤務時，在北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，拿取其隨車收運，且放置在資源回收車上的電鍋，並私自將其載回住處，且於隔日再轉贈給黃姓清潔員住處附近從事資源回收的婦人，涉犯侵占職務上持有非公用私有財物罪。

法官審理此案件時，認為電鍋經過鑑價後殘值僅剩32.56元，黃姓清潔員並沒有將其轉售，且黃姓清潔員在偵查過程中坦承犯行，且主動繳回證物，也向自身所屬上級單位自首，符合多項減刑條件，雖然此行為有損公務員廉潔形象，但考量到黃姓清潔員犯案態度良好，經過多次減刑後，一審判處有期徒刑3個月，緩刑2年並褫奪公權1年。

而士林地檢署收受判決書，經過內部審議之後決定不再上訴，黃姓清潔隊員也未上訴，因此一審判決確定。

