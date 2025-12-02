轉送「價值32元回收電鍋」清潔隊員遭判刑 法務部將針對小額貪污修法

台北市日前有一名清潔隊員，將回收車上仍能使用的電鍋轉送給拾荒婦人，被依貪污罪判刑。示意圖：AI生成

台北市一名清潔隊員因將回收車上尚能使用的電鍋轉送給拾荒婦人，原以為是好事一樁，卻惹禍上身，被依貪污治罪條例起訴，今(2)日一審判決出爐，該清潔隊員被判有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。其實，不只台北市，桃園市也規定清潔隊員不可私下贈與、變賣民眾交給資源回收的的回收物。不過，針對外界關注現行法律對於類似的小額貪污案，相關刑責是否太重？法務部正在進行修法作業，未來符合相關要件可望獲得減刑或免刑。

據悉，北市一名有34年資歷的黃姓男清潔隊員，去(113)年7月在資源回收車上收到一個仍能使用的電鍋，帶回家測試功能正常後，送給了一個拾荒婦人。隊上得知此事，要求返還電鍋，黃男不好意思跟拾荒婦人討回電鍋，只好自掏腰包花了1、2000元買新的電鍋跟對方交換。不過，事情並未就此落幕，因為民眾一旦將資源回收物交給清潔隊，這些物品就屬於公物，不得擅自占有、處理掉，儘管這個電鍋回收價只有32.56元，黃男仍因觸犯貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」遭檢方起訴。不過，因黃男有自首認罪，因此檢方建請法院從輕處理。今日一審判決出爐，黃男被判刑3個月，緩刑2年，褫奪公權1年。

廣告 廣告

該案日前於檢方起訴時，即引發社會關注，認為這類的小額貪污案「情輕法重」。對此，法務部已啟動修法作業，若符合要件，可減刑三分之二，或是視情況予以免刑。此外，最高檢察署也曾發函給各檢察機關，類似的案件可朝不起訴偵辦，或建請法院判免刑。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

傑克兄弟牛排館全台3店驚傳歇業 小編吐「美式餐飲教父」心聲

桃檢破獲新屋「黑水」製毒工廠 攔阻近3萬煙彈流入市面獲中央肯定