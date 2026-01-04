轉進鄉間有驚喜！ 彰化283公頃花海秘境大公開

〔記者張聰秋／彰化報導〕冬天的陽光露臉了！根據氣象預報，今天(4日)彰化地區白天氣溫回升到12至21度，比昨天溫暖許多。不過，明天(5日)週一起冷空氣又要來襲，低溫恐怕低於10度，民眾不妨把握週日好天氣，到彰化走一趟田園之旅，讓假日多一點色彩。

目前正值彰化二期稻作休耕期，縣府推廣在農田種植波斯菊、向日葵等作物，今年全縣面積高達283公頃，目前花況正好，大片花海在田野間盛開，遠遠望去就像鋪上了一層彩色地毯，只要轉進田間小路，隨手一拍就是美照，非常療癒。

不少民眾驚喜表示，想看大片花海其實不必跑遠，也不用刻意追活動。趁著天氣好，全家開車出遊，路途中轉進鄉間小路，映入眼簾的就是大片波斯菊與向日葵花海，美得讓人心情飛揚。

縣府表示，今年全縣有12個鄉鎮市都能遇見花海，彰化市、田中、秀水、花壇、社頭、埔鹽、鹿港、二林、和美、伸港、線西及埤頭等地，有些地區規模甚至超過3公頃，壯觀美景隨處可見。

縣府提醒，這些花海美景是季節限定，預計持續到農曆春節前，之後就會陸續翻耕回填農地，作為春耕的肥料。想賞花的民眾請務必抓緊時間，趁著寒流來襲前到彰化走走，翻耕後就沒了！

波斯菊顏色很多，亮麗的色彩為大地增添了活力。(記者張聰秋攝)

藍天白雲下，更顯波斯菊花的嬌艷，民眾徜徉其間感受花朵律動，腦袋也可放空一下。(記者張聰秋攝)

