轉運好時機！廖大乙曝「立冬求福秘訣」：升官發財自然來

立冬將在11月7日到來，作為二十四節氣中第19個節氣，代表冬天正式來臨。民俗專家廖大乙指出，立冬是冬藏的日子，也是轉運的好時機，民眾可以把握這段時間拜神祈福，但他特別提醒，祈願時應先求國泰民安、風調雨順，再祈求個人福祉，並配合多行善，願望才容易實現。

立冬將在11月7日到來。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《自由時報》報導，廖大乙解釋，立冬象徵一年即將結束，古時候人們為感謝上蒼庇佑賜予豐收，會在立冬起3天演戲酬神謝平安，目前客家庄仍保有「收冬戲」的傳統。立冬與立春、立夏、立秋同樣是重要的節氣轉換日子，今年立冬適逢歲德日，特別適合祭祀。

針對立冬祈福，廖大乙建議民眾可在立冬起3天內前往住家附近廟宇，準備圓形當令水果拜神，象徵事事圓滿、一切平安順利。同時也可依循傳統習俗「補冬、補嘴空」進補強身，或食用湯圓、餃子等食物來開運。

廖大乙特別強調，拜神祈願時的順序很重要，第一個願望應先祈求國泰民安、風調雨順，再祈求個人的平安健康、家庭美滿幸福。他表示，如此福氣自來，再配合多行善，若有升官發財等心願，也會自然水到渠成，不求自來。

面對當前國際局勢動盪不安，地震、戰爭等天災人禍頻繁，廖大乙認為仍需靠眾人願力來扭轉。他呼籲大家不要太自私，應心心念念著世界和平、國泰民安、風調雨順，因為唯有沒有戰爭與天災，個人才能平安。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

