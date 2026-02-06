轉運就靠這天！下週三「送神日」 廖大乙：做1事好運旺整年

生活中心／許智超報導

下週三（2月11日）為「送神日」，也稱為「清屯」。（示意圖／資料照）

每年農曆12月24日為台灣重要的傳統習俗「送神日」，也是新年前重要傳統之一，今年則落在國曆2月11日，這天家家戶戶會趁此機會清理神龕與相關器物，稱為「清屯」，而這不僅是對神明的敬意，也希望藉由清理，去除過去一年晦氣，迎接新年吉祥。對此，民俗專家廖大乙建議，民眾在送神日前後趕快清理家中不用雜物及過期食物，才能保持氣場流通，自然能扭轉運勢，好運一整年。

根據《自由時報》報導，廖大乙表示，相傳送神日這天，「灶神」等掌管人間事務的諸神要返天述職，向玉皇大帝稟告凡人的功過，民眾可從農曆24日（國曆11日）的子時，即深夜11時起開始到除夕晚上7時前送神。

廖大乙說明，送神可準備水果及湯圓、糖果、紅粿等甜食祭拜神明，讓諸神「吃甜甜」，幫自己在玉帝面前說好話，為自己賜福。

至於「清屯」時香爐內的香灰，廖大乙說，要用專用乾淨的湯匙舀起，以細網過濾香腳等雜質後，再將香粉末放回香爐內，並留下靠近神位的3支香腳，象徵留下福、祿、壽三寶。

廖大乙提到，送神、清屯除了清理神明的環境外，還有另一個重要寓意，就是家中環境也要大掃除，現代人物資豐盛，往往食物買了吃不完、東西買了用不到，家中堆積太多雜物、冰箱櫃子經常塞滿過期腐壞食品，造成環境氣場阻塞不通，人不但容易生病，財運也會受影響。

廖大乙強調，家中若有過期食物或壞掉東西應趕快丟棄，若堪用或用不到的物品，則應不吝分送親友或捐給弱勢民眾，自然能打通家中氣場，若能學習古人於歲末年終自淨其意精神，發願悔過遷善，更能加倍改變不好的運勢，為自己帶來一整年的好運。

