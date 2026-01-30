轉運從頭開始！命理師授「這14天剪髮」 一年好運旺旺來

新的一年到來，不少人希望透過改變外在來迎接更好的運勢，而命理師湯鎮瑋近日在社群平台上分享了一個特別的開運秘訣，他根據《菩提薩埵經》的說法，整理出農曆每月14天的「開運剪髮日」，每一天對應不同的運勢主題，幫助人們根據需求選擇最佳剪髮日。

命理師湯鎮瑋近日在社群平台上分享了一個特別的開運秘訣。（示意圖／中天新聞）

湯鎮瑋表示，當運勢低迷或心情不佳時，許多人往往會忽略自身儀表，導致氣場更加低落。他建議，透過剪髮、換髮型或穿上喜歡的衣服，能有效提升外在磁場，改善整體精神狀態。他指出，剪髮不僅是整理形象的方式，更是清理舊能量、迎接新氣場的契機。

根據湯鎮瑋的分享，農曆每月的初三、初五、十四、二十三等特定日子，分別適合想穩定財運或增加偏財運的人；而初九則是為招桃花與增進人際關係的好日子。此外，像是農曆初四旺氣色，農曆初八求健康，農曆初十招快樂，農曆十一提升智慧能量，農曆十三補積極行動力，農曆十五適合累積福德，農曆十九提升修行運，農曆二十六則有助改善家運，農曆二十七是萬事呈祥。湯鎮瑋還建議，若想徹底轉運，可連續七個月在同一天剪髮，效果更加顯著。

對於是否需要前往髮廊進行剪髮，湯鎮瑋表示，只要有「整理與更新」的動作即可，無論是自己修剪、護髮還是染燙髮型都能達到同樣效果。他也提醒，雖然一次追求多種運勢的改善並不建議，但專注於一個主題進行調整，更能讓運勢聚焦。

湯鎮瑋的說法引起廣泛討論，有人認為這是一種提升自信的方式，也有人持保留態度，認為這僅是民俗說法。無論如何，他強調，改變不一定需要大動作，從整理自己開始，就是最簡單且溫柔的轉運方法。

