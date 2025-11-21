轉運站打卡送好禮 限時開跑

基隆市交通處以「日常即風景」為主軸，推出「基隆轉運站與特色企業候車亭」社群打卡活動。（交通處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為推廣公共運輸並展現城市設計力，基隆市政府交通處以「日常即風景」為主軸，推出「基隆轉運站與特色企業候車亭」社群打卡活動，自即日起至十二月十五日限時開跑。

市府串連基隆轉運站交通安全打卡版及多座公私協力且具品牌意象結合在地風格的候車亭，希望旅客把候車時刻拍成城市風景，透過社群擴散帶動實際踩點，結合人流交通的移動，看見基隆不同城市風貌。

活動期間，民眾只要到基隆轉運站打卡版及其他任一指定候車亭取景合影，上傳至「基隆市政府交通處」粉絲專頁指定貼文完成互動（按讚追蹤、於留言貼上合照並標記兩位好友）即可參加抽獎，獎項包含 instax WIDE EVO相機兩名與超商禮物卡一千元五名，鼓勵大家以最日常的視角記錄城市之美，將公共運輸化作旅程的一部分。

廣告 廣告

此次串聯點位包含城隍廟候車亭、信五路口候車亭、海大濱海校門候車亭、和平橋頭候車亭、基隆火車站南站候車亭、海邊咖啡候車亭、基隆女中候車亭、七堵郵局候車亭、德安路口候車亭與基隆轉運站人本交通.停讓文化宣傳主題等據點，民眾可依自身路線自由規劃踩點，感受「候車美學」與生活風景的自然交會。

交通處表示，期待透過這次活動讓公共運輸從便利與效率延伸至美感與記憶，陪伴市民在通勤與旅遊之間發現城市細節；參與拍攝時務必留意候車與上下車動線，不影響乘客通行並共同維護交通安全。