轉運站招商 評估交通商業分家

基隆城際轉運站設計新穎，兩層空間，商業營運招商在台北辦說明會。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

提升公共運輸服務品質，活化場站空間使用效益，基隆市政府二日下午在台北國際會議中心舉辦「基隆轉運站商業空間招商說明會」，向潛在投資廠商說明轉運站整體規劃方向、商業空間定位及後續招商時程，期透過公私協力，引進專業經營能量，打造兼具交通服務與商業機能的複合型轉運場站。

市長謝國樑致詞表示，轉運站不僅是交通設施，更是城市治理品質與公共服務水準的重要門戶。市府此次招商，要確保轉運功能與場站安全前提下，導入多元商業服務，完善旅客轉乘與停留體驗，提升公共空間整體使用效益。他強調，市府將以公開透明、制度清楚的方式推動招商，建立政府與企業夥伴間穩定互信的合作關係，共同為城市公共建設注入新動能。

市府刻正委託顧問團隊就整體營運模式、財務可行性及市場條件進行評估，交通處建議採取交通營運與商業經營分工模式，在不影響轉運功能的前提下，提升商業招商可行性與彈性。這次招商說明會即透過顧問團隊專業說明案場條件與招商重點，並蒐集市場意見，為後續招商文件與規劃的重要參考。

同時，市府將持續扮演整合與溝通平台角色，確保招商過程公平、公正、公開，誠摯邀請對公共運輸場站商業經營有興趣的業者踴躍參與。

基隆城際轉運站一一三年七月一日正式啟用，整合國道客運、市區公車與台鐵，提升交通便利性。轉運站位於基隆火車站旁，交通樞紐功能顯著，每日吸引大量通勤人次，兩層樓建築，有舒適的候車空間。

營運初期招商出師不力，原營運商美得泰因招商未達標，市府辦理終止契約，新管理廠商進駐，負責負責站務、機電、清潔及保全等管理，所以，市府另行辦理招商。