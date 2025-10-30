轉達總統APEC三任務 林信義：AI是雙面刃、應以人為本

亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，我國APEC領袖代表林信義昨（29）晚宴請企業領袖代表，分享總統賴清德行前交付的三項任務，他也強調，台灣推動以「人」為本的AI發展，要作為實現APEC共同願景的助力。

林信義表示，任何能夠緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或者相近的價值觀，在這個基礎之上才能夠建立信任，並展開緊密合作。台灣重視以規則為基礎的國際經濟貿易秩序，崇尚自由經濟、誠信的交易以及依賴依法行政的價值，台灣人民與企業非常樂意與所有的APEC的經濟成員，在共同的信念和價值觀上分享經驗並提供協助。

林信義提到，這次出席APEC大會，過去一年來很重要的討論主題就是AI，任何先進科技的發展，都會對人類社會文明產生巨大的衝擊和改變，「這些科技是雙面利刃，既能興利也能夠危害」，而這把利刃該如何利用並避免濫用，即是我國的主張，更強調「AI要以人為本」，就是為了要增進人民的幸福才有價值，談好這些才有資格去使用這把利刃。

