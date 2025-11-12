轉隊太陽首秀狂砍29分卻傷退！Jalen Green腿筋拉傷將缺陣數週
鳳凰城太陽後衛Jalen Green因右腿腿筋拉傷將休戰一段時間，球團今（12）日宣布，將在四到六週後再次接受傷勢評估。
Green是在作客擊敗洛杉磯快艇的比賽中受傷。實際上，Green自季前訓練營以來就飽受右腿腿筋傷勢困擾，曾於訓練期間受傷，之後隨隊前往中國進行季前賽時再度加劇，導致錯過開季前8場比賽。
2021年榜眼Green在Kevin Durant交易案中從休士頓火箭轉戰太陽，並於對快艇一役迎來鳳凰城首秀，僅出戰22分59秒便火力全開，20投10中、三分球13投6中，攻下全場最高29分，成為自1992年Charles Barkley以來，太陽首秀得分次高的球員。
然而在隨後的再戰快艇比賽中，Green先發上陣僅一節便在無碰撞情況下受傷，腳步踉蹌走向邊線，最終需由隊友攙扶退場。太陽確認右腿拉傷，預計至少需4至6週時間才能重新評估。
現年23歲的Green是2021年選秀第2順位，過去兩季皆全勤出賽82場，但本季僅打2場就掛傷號。太陽在Durant交易後進入重建期，Green被視為核心新星之一。
