轎車乘客突開後門撞倒機車 駕駛遭罰2400至4800
監視器拍下這部車輛停在車道，後方一名騎士從右側正要通過，但轎車的右後車門卻突然打開，騎士被擊中摔倒在地。
台中市民林先生表示，「超級危險，我就被這種車弄到2次了，車子倒了、人都噴走了。」
台中市民朱小姐指出，「後面的機車開過去，轎車可能沒注意到的話很容易受傷，我有朋友有類似的經驗呀。」
不少民眾說都有遇到類似經驗，只能自己提高警覺。警方表示，這名樓姓騎士日前騎機車行經台中市的文心路崇德路口時，轎車後座的乘客突然開門下車，騎士反應不及摔車，所幸只是輕傷無大礙，警方也依違反《道路交通管理處罰條例》對汽車駕駛人開罰。
台中市第五分局交通分隊長邱俊皓說明，「後方乘客未注意路況，開啟車門與直行的普重機車發生碰撞。」
警方提醒，開車門前應該觀察後照鏡，車流通過確認安全後再以反手開門，讓身體自然轉向後方，之後先開一小縫確認無車輛，或是行人接近後再開門，確保安全。
而苗栗銅鑼也有騎士撞上掉落的混凝土發生意外。
苗栗分局銅鑼分駐所所長楊旭中說明，「本所員警已通知混凝土預拌車駕駛人到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第30條第一項第二款核實告發。」
警方表示，17日傍晚5時左右一輛預拌混凝土車在銅鑼中興工業區中興路與縣道128線停等紅燈時，混凝土從車槽滲漏，綠燈後混凝土車沒有察覺就離開，造成後方騎士撞上摔倒。
而肇事駕駛也到案表示，當時疑似按錯鈕造成混凝土洩漏，警方除了依違反《道交條例》開罰1萬8000元以下罰鍰，確實原因也有待釐清。
