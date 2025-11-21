轎車停屏東收台中機車超速罰單 警歉：車牌相同將撤單

屏東縣 / 綜合報導

養豬協會理事長潘連周，住在屏東潮州鄉，月初收到台中市警局開出的超速罰單，車種註明是「自用小客車」，還附上證據，然而照片是機車騎士，當時他人車在屏東，怎麼會在台中違規還被開單，潘連周強調，他當過警察，這應該只是誤會，不會在意，轄區清水分局解釋，過去曾經有汽機車號牌相同的情況，但人工確認的過程的確有疏失，除了向當事人道歉，也會主動向監理單位撤銷罰單。

逕行舉發的紅色罰單，車主是中華民國養豬協會理事長潘連周，車種是自用小客車，超速20公里違規開罰1600元，但仔細一看採證的照片，居然是機車的畫面，違規地點在台中市沙鹿區台灣大道七段，潘連周住在屏東縣潮州鎮，他的進口車也在屏東，警方怎麼會開出烏龍罰單，車主是中華民國養豬協會理事長潘連周說：「那沒關係吧，被誤會，我沒辦法的事啊，我當過警察我知道，沒什麼問題。」

廣告 廣告

潘連周人在屏東，卻收到台中交通違規的罰單，一開始很錯愕，但了解不是針對他這是誤會一場，車主是中華民國養豬協會理事長潘連周說：「沒什麼問題，他們撤掉了，過去就算了，誤會啦。」按照流程，民眾對罰單如果有不同意見，得自行舉證再依程序申訴，但機車跟汽車兩台車子根本不一樣，錯得太明顯，警方出面道歉。

台中市清水警分局分局長鄭鴻文說：「對車主提出抱歉，因為那台機車跟汽車，它的號碼是完全一樣，作業系統上是很少發生這種類似的錯誤，據我所知，在2022年宜蘭，也曾經發生過一件這種狀況。」

警方調查，當天取締的，移動式測速照相，按照舉發流程，照片拍照側錄後，警員鍵入電腦系統，生成車籍資料，再送交通大隊進行人工判定，在人工確認的過程發生疏失，除了會處份承辦人員，也會主動向監理單位撤銷罰單。

原始連結







更多華視新聞報導

取締超速爆衝突！ 騎士怒蒐證.警撂狠話「沒看過壞人？」

遭羅智強爆「豬場廚餘稽查僅7%」 屏東縣府駁斥：惡質移花接木

連兩天大鬧台鐵！婦人佔對號座 警勸離無果強制驅離

