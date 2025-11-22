轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」

廟方在辦活動通知車主移車遭拒絕後，找來堆高機將占路的自小客叉起來移出廟埕。（圖／Threads@williamkuo1986授權提供）





台南永康的一間宮廟霸氣的處理違停的車輛，廟方在辦活動通知車主移車遭拒絕後，找來堆高機將占路的自小客叉起來移出廟埕。法界人士指廟埕是私人土地，廟方有權移車，但是要小心避免造成車損遭到求償。不過維修廠則指，堆高機插入車輛底盤下移車，恐怕會造成車輛的損傷。

宮廟前民眾看到一輛堆高機，把停在廟埕上的自小客整個剷起來後，送到廟埕外圍的地方停放，為的是有遶境隊要進來了。這是位在台南的宮廟，廟方說平常廟埕可以讓民眾停車，但是21、22兩天有廟會活動，早就公告禁止停車，但是廟方聯絡這輛車的車主來移車，對方當做沒聽到。

宮廟工作人員：「我們有公告在那邊真的，除了公告還有貼單子，結果他都沒有來移車，沒移車打電話給他，他也不理我們不聽電話，不聽電話沒辦法，我們一定要處理啊。」

而民眾有人認為這種拒絕移車，可以報警處理；有人則贊成直接移車。民眾：「我覺得可以打電話給警察局，請警察局通知車主來移車。」

民眾：「我支持廟方的做法，找不到人，不然叫拖吊車來成本又更貴，不如用堆高機拖走會更好。」

律師嚴庚辰：「基本上我覺得這沒有什麼違法性，但是把人家的車子移走的同時，你必須注意到，把車子毁損到的時候，極有可能會產生損害賠償的問題。」

律師認為廟埕是私人土地，被人占用移走車輛並沒有問題，但是不能造成毀損。不過保養廠的技師說，用堆高機移車，恐怕會造成車損。

保養廠技士楊先生：「一般大部分就是底盤，有些結構會比較脆弱，他如果往上頂的話一定會造成鈑金損壞，還有排氣管這類的東西，有時候油箱在那邊也會很危險。」

宮廟給信徒和鄰居方便停車，但是停了車影響活動卻拒絕開走，實在是說不過去。

