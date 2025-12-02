轎車停等紅燈突起步 猛撞前方4輛機車釀5傷

新竹市東區食品路與西大路交叉口昨（1日）晚間發生嚴重車禍。（圖／東森新聞）





新竹市東區食品路與西大路交叉口昨（1日）晚間發生嚴重車禍，一輛停等紅燈的轎車突然往前暴衝，撞上前方4輛機車，造成5人受傷。其中一名女乘客還一度被壓在車底，周圍民眾見狀立即合力抬車救人。

事發時，多輛機車在路口停等紅燈，但其中一輛轎車不明原因突然加速往前，將多名騎士撞倒。目擊民眾表示，當時先聽到「碰碰碰」巨響，回頭就看到一名女子被卡在車底，現場一片混亂。

周邊民眾見狀立即衝上前協助，合力抬車讓女子脫困，警消獲報也趕抵現場救援。這起事故發生在昨晚7點多，肇事轎車撞上4輛機車，共5人受傷。一名騎士受訪時說，當下只聽到連續撞擊聲，還來不及反應就被撞倒；有兩名傷者自行離場不願就醫，另3人被送往醫院救治。

警方初步調查，肇事駕駛酒測值為零，疑似因恍神未注意前方紅燈而釀禍，但詳細肇因仍待進一步釐清。

