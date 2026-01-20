轎車停等紅燈突起火 駕駛驚險逃生

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市1名40歲男子昨晚10點多駕車行經神岡區中山路停等紅燈，轎車突然起火，火勢從引擎處燃燒，男子棄車逃命，因火燒車鄰近加油站，消防隊員快速到場搶救，警方也到場警戒，疏導交通，確保來往人車安全，所幸無人員傷亡，起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局調查，昨晚10時4分獲報，神岡區中山路有轎車火警案，報案人表示車輛引擎起火燃燒，派遣第一大隊、神岡及豐南分隊，出動消防車4輛、警備車2輛、救護車1輛、消防人員12名，由神岡分隊分隊長蔡世鴻擔任指揮官。

消防隊員到場回報，1輛轎車引擎室起火燃燒，出水搶救。火勢於晚上10時15分控制即撲滅，無人員受傷受困，財物損失及起火原因由火調人員調查釐清。

