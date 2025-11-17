轎車向右鬼切竟肇逃 女騎士慘摔重傷搶救

高雄一名女子騎車行經路口時，為了閃一輛突然變換車道的轎車，被後方機車騎士夾擊，女騎士當場摔車。（圖／翻攝自WoWtchout Youtube）





高雄一名女子騎車行經路口時，為了閃一輛突然變換車道的轎車，被後方機車騎士夾擊，女騎士當場摔車，頭部受到重創昏迷，尚未脫離險境，而肇事的駕駛自行離開，涉嫌肇事逃逸。

女騎士行駛在機慢車道，突然左前方的小客車往右急切，女騎士根本來不及煞車，直覺反應往右靠，可是車速不慢的機車騎士，沒料到女騎士會往右靠，來不及煞車就直接撞上，女騎士失去平衡當場摔車。而這一摔可不輕，女騎士頭部受到重創，而肇事的小客車駕駛不僅沒停下車查看，還直接把車開走，涉嫌肇事逃逸。

事發在14號下午接近兩點左右，在高雄鳳山中山路光遠路口發生一起車禍，救護人員趕到場時，發現女騎士意識昏迷，肢體有擦挫傷，緊急將她送醫，女騎士因頭部重創陷入昏迷，經緊急搶救後，仍然沒有沒有脫離險境。

而警方調閱路口監視器，鎖定肇事的男駕駛將通知他到案說明，全案將依公共危險罪、肇事逃逸罪嫌偵辦。

