轎車國道內車道故障未擺標示！遭追撞6人傷 車損畫面曝光

轎車因撞擊嚴重扭曲變形。（圖／翻攝畫面）





國道1號汐五高架前天（15日）晚間傳出一起車禍追撞事故，劉姓男子的轎車故障停放在內側車道卻未擺放故障標示，導致後方的姚姓駕駛未注意車前狀況發生追撞，共計造成6人受傷，所幸6人都只有輕微擦挫傷，送醫後並無大礙，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在前天（15日）晚間6時許，67歲劉姓男子駕車行經國道1號汐五高架北向32.5公里五股路段，發現車輛不明原因故障，因此停放在內側車道等候拖吊車到場救援，卻並未放置故障標示。

而行駛在後方的44歲姚姓男子也疑因未注意車前狀況，不慎追撞劉男的轎車，強大撞擊力導致2部車嚴重扭曲變形，更造成共計6人受傷，所幸都只有輕微擦挫傷，送醫後並無生命危險，而國道警方獲報迅速到場交管，並對2駕駛實施酒測，發現酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。

國道警方也呼籲用路人，開車應隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛儘速移至安全處所，若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。

