轎車失控撞圍欄再撞貨車 甩對向1昏迷1骨折

台中凌晨發生驚險車禍。（圖／東森新聞）





台中凌晨發生驚險車禍，一台轎車突然失控，先是撞到路旁鐵皮圍欄，又撞上小貨車，接著甩到對向車道，撞上路邊車輛才停下來，駕駛昏迷意識不清，乘客腿部骨折，詳細車禍原因仍釐清。

深夜中一台白色轎車，車頭嚴重毀損接著高速駛來，自撞上路旁車輛後，才終於停下。只見車身嚴重變形，消防人員獲報到場，手一刻都不敢停下，因為駕駛和乘客，受困車內好幾人費盡九牛二虎之力，終於將人救出，駕駛昏迷意識不清，副駕乘客則是腿部骨折，緊急被送醫搶救。

驚險車禍發生在台中太平區光興路上，凌晨四點多，白色轎車先是撞上路旁鐵皮圍欄，再撞擊藍色小貨車，隨後甩到對向車道，再撞上路旁車輛。

目擊民眾：「準備要睡覺，然後就聽到很大的撞擊聲才下來，（駕駛那時候還有意識嗎），有，因為（駕駛）那時候有在喊說，幫他叫救護車。」

一路猛撞巨大聲響，附近住戶全都驚醒，警方將持續追查，釐清事故原因。

