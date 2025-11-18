轎車失控猛撞等紅燈女騎士「頭被車輪輾2次」 惡劣駕駛逃跑中

彰化員林今（18）日下午傳出一起驚悚死亡車禍，一輛白色轎車撞上兩輛等紅燈的機車，又輾過其中一名摔倒在地的64歲高姓女騎士，肇事逃逸，之後女騎士被送醫傷重不治。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

彰化員林市今（18日）下午發生一起死亡車禍，一輛白色轎車行經員鹿路一段路口，追撞兩輛等紅燈機車後肇事逃逸，其中1名64歲高姓女騎士頭部遭輾壓送醫不治，另外還有2名女子受傷。警方目前已掌握特定車輛，全力追緝害死人的肇事駕駛。

根據事故路口監視器畫面，事故發生於下午1時4分，地點位於員林市員鹿路與新義街口。原本有三輛機車正依序停等紅燈，64歲高姓女騎士排在最後方。突然從他們後方有一輛白色轎車高速駛來，未減速直接撞上高女和另一輛機車，最右側的機車騎士躲過後停靠在路邊。

但是高姓女騎士遭轎車撞飛後，落在車右前輪處，當時轎車駕駛未停車查看，反而持續踩油門，直接從高女頭頸部輾過，她的頭部先後遭前後輪兩度輾過，當場失去生命跡象。而撞擊過程中，另外一輛機車是一對母女，兩人遭撞後摔倒在地，所幸僅受輕傷。

現場機車散落一地，路口一度陷入混亂，路過民眾見狀急忙協助報案。待消防人員和警方趕抵時，高女傷勢極為嚴重，失去呼吸心跳，救護員立即施以CPR與AED電擊，並緊急將其送往員林基督教醫院搶救，但因傷重被宣告不治。兩名傷者被送醫治療，沒有生命危險。

彰化縣警察局員林分局表示，事後調閱沿線監視器，已掌握特定肇事車輛特徵，正追查駕駛身分與去向，本案將依肇事逃逸致死方向偵辦，仍需進一步調查，釐清事故原因與駕駛是否涉及超速、分心或酒駕等情況。

