轎車失控猛撞等紅燈女騎士「頭被車輪輾2次」 惡劣駕駛逃跑中
彰化員林市今（18日）下午發生一起死亡車禍，一輛白色轎車行經員鹿路一段路口，追撞兩輛等紅燈機車後肇事逃逸，其中1名64歲高姓女騎士頭部遭輾壓送醫不治，另外還有2名女子受傷。警方目前已掌握特定車輛，全力追緝害死人的肇事駕駛。
根據事故路口監視器畫面，事故發生於下午1時4分，地點位於員林市員鹿路與新義街口。原本有三輛機車正依序停等紅燈，64歲高姓女騎士排在最後方。突然從他們後方有一輛白色轎車高速駛來，未減速直接撞上高女和另一輛機車，最右側的機車騎士躲過後停靠在路邊。
但是高姓女騎士遭轎車撞飛後，落在車右前輪處，當時轎車駕駛未停車查看，反而持續踩油門，直接從高女頭頸部輾過，她的頭部先後遭前後輪兩度輾過，當場失去生命跡象。而撞擊過程中，另外一輛機車是一對母女，兩人遭撞後摔倒在地，所幸僅受輕傷。
現場機車散落一地，路口一度陷入混亂，路過民眾見狀急忙協助報案。待消防人員和警方趕抵時，高女傷勢極為嚴重，失去呼吸心跳，救護員立即施以CPR與AED電擊，並緊急將其送往員林基督教醫院搶救，但因傷重被宣告不治。兩名傷者被送醫治療，沒有生命危險。
彰化縣警察局員林分局表示，事後調閱沿線監視器，已掌握特定肇事車輛特徵，正追查駕駛身分與去向，本案將依肇事逃逸致死方向偵辦，仍需進一步調查，釐清事故原因與駕駛是否涉及超速、分心或酒駕等情況。
看更多 CTWANT 文章
貝克漢20歲兒被吊銷駕照！ 全家才剛陪父親光榮封爵12天
逢甲凌晨改裝車炸街擾民！警5分鐘內抵達現場逮8男
台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber
其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 6 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
TOYOTA推出賣相極佳的全新旗艦電動房車bZ7，將撼動TESLA Model S的市場地位？
特斯拉（Tesla）全球電動車銷售不斷下滑，不只是因為市場需求趨緩，來自傳統汽車大廠推出新款電動車的逆襲，也侵蝕了特斯拉的電動車市占。TOYOTA近日和中國廣汽合作，打造的新款 bZ7 電動房車，不僅具備時尚亮眼的外觀和內裝，其配備和科技水準之高，也令人印象深刻，就尺寸大小而言，bz7的主要競爭對手，將是特斯拉 Model S 和比亞迪的 Han L 。汽車日報 ・ 20 小時前
車主好慘2／買颱風洪水險僅逾1％ 修車170萬「因這二點」判賠55萬
目前產險公司提供的汽車保險，主要為一般車體保險（因為保費多寡及保障範圍，分為甲式、乙式、丙式車險），主要是針對發生交通意外事故（車碰車、車碰人、自撞）等理賠人身醫療死亡、財物維修車輛費用等，保障範圍是不會涵蓋泡水損害，僅包含碰撞、火災、盜搶等事故。泡水車...CTWANT ・ 14 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 2 小時前
陸車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
中國大陸汽車產業嚴重「內捲」（激烈競爭），新車價格狂跌，連帶衝擊二手汽車市場，現在2020款之前的賓士C-Class人民...聯合新聞網 ・ 4 小時前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 9 小時前
光陽X-Tera 350都市越野兩相宜！Kymco米蘭車展帶來全新跨界黃牌大羊
Kymco光陽機車在2025米蘭車展（EICMA 2025）正式發表全新「X-Tera 350」，是一款融合城市通勤與越野探險精神的跨界速克達。原廠強調其強悍的動力、高規格配備與先進科技，成為品牌DT-X系列之後的新旗艦級冒險車款，鎖定Honda ADV 350等級距市場。地球黃金線 ・ 1 天前
樹林首條捷運將全面動工！土城樹林線拚 2025 年底前開工、帶動沿線房市
新北市捷運工程局於 10/28 宣布，備受地方期待的土城樹林線 CQ880B（土城高架段） 已於半年內三度招標後順利決標，後續將加速完成簽約流程，力拚 2025 年底前正式開蘋果仁 ・ 1 天前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 2 小時前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 3 小時前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
全國首款油電機車 PGO 威力 125 獲第 34 屆台灣精品獎！
PGO 威力125 榮獲 第34屆台灣精品獎 殊榮，PGO 摩特動力再次以卓越的造車工藝與創新技術，為台灣機車產業寫下新里程碑。這項榮耀不僅彰顯 PGO 在製造品質上的堅強實力，更象徵台灣在油電機車領域的技術進步與創新能量。2GameSome ・ 22 小時前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前