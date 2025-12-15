轎車失控猛撞電桿！彰化一家4口受傷 年輕女兒倒臥後座畫面驚悚

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮烏眉國中前路段，昨(14)日下午3點半許，發生轎車撞擊路邊電桿的交通事故，造成車內來自彰化的盧姓一家4口受傷送醫，其中年輕女兒倒臥後座畫面驚悚。警方調查，駕駛為20歲兒子，沒有酒駕情形，詳細事故原因待進一步查明。

苗栗縣政府消防局昨天下午3點33分許獲報，指128線烏眉國中前發生一輛轎車撞擊路邊電桿事故，車內有4人，派遣通霄、苑裡人車前往救援。

消防人員到場，發現事故車輛因撞擊電桿，車頭嚴重凹陷，一名年輕女性倒臥在後座腳踏板處，其餘3人已自行下車，經檢視皆因撞擊有疼痛、擦挫傷等傷勢，請求加派救護車後將4人送醫。

警方調查，車內成員為一家4口，來自彰化，由20歲兒子駕車，搭載56歲的父親、母親及23歲的姊姊，於行駛128線西行至烏眉國中時，不慎失控自撞路旁電桿。駕駛經酒測，沒有酒駕情形，詳細事故原因待進一步查明。

