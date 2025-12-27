轎車失控衝上人行道！未滿10歲女童遭撞 嚇壞路人

大阪難波御堂筋發生車輛衝上人行道事故，造成3名行人受傷。（示意圖／翻攝自photoAC）





日本大阪驚傳車輛衝上人行道事故。大阪市中心地段難波御堂筋，27日下午發生一起交通事故，一輛轎車疑似操作失誤，行駛途中突然失控，撞倒路旁街樹後衝上人行道，造成包含一名10歲以下女童在內的3名行人受傷，所幸傷勢皆為輕傷。

車輛暴衝上人行道 路樹、行人遭撞

根據《FNN》報導，事故發生在27日下午4時前，地點位於大阪市中央區難波4丁目、南海電鐵難波站附近的御堂筋交叉路口，有路人目擊一輛轎車忽然衝上人行道，撞倒樹木以及行人，行駛數十米後停下。目擊民眾隨即撥打119報案求助。

消防單位趕抵現場後，發現一輛廂型車停在人行道上，車身有明顯撞擊痕跡，附近街道上的樹木也被撞斷，可見衝擊力之大。根據消防單位說明，事故造成3名行人受傷，分別為一名20多歲男子、一名30多歲男子，以及一名未滿10歲的女童，3人皆意識清楚，經送醫後確認為輕傷，並無生命危險。

目擊民眾嚇壞 駕駛坦承誤踩油門

事發地點為大阪知名繁華街區，平時人潮眾多，目擊民眾表示，當時正在人行道行走，沒想到車輛竟從後方衝上步道，場面相當驚險：「車子突然衝過來，真的很可怕」。警方當下立刻封鎖現場進行勘查，並進一步釐清肇事原因及車輛失控的經過。

警方調查後指出，肇事車輛由一名居住在大阪市生野區的63歲男子駕駛，其已依涉嫌觸犯《自動車運転死傷行為處罰法》中過失駕駛致人受傷罪，當場將其逮捕。該名男子到案後坦承事故責任，並向警方供稱，事發時因誤操作踏板，錯將油門與煞車踩錯，才導致事故發生。