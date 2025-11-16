轎車失控衝撞路邊車 19歲女血流滿面喊痛
嘉義興業西路發生自小客自撞意外，自小客失控把路邊停車撞到往前衝，肇事的自小客上3人受傷，其中19歲的女子，頭部撞到血流得滿臉都是，穿著短褲的腳也撞到膝蓋腫大包，痛的一直哭。119人員先幫女子止血後緊急送醫，而肇事駕駛說為了閃車才會失控。
道路的監視畫面中看到，白色的自小客車突然間失控，衝撞到路邊的停車，被撞的車輛在強大的撞擊力道下往前衝上人行道，還撞到前車，而肇事的自小客則打橫在路中央。
車上的2男1女共3人，過一會才下車，因為在後座的19歲莊姓女子傷勢較嚴重。119趕到現場，看到自小客車頭撞爛，保險桿掉落，受傷的女子頭部的血流的臉上都是，因為疼痛哀號。
119人員vs.莊姓女子：「（你坐著你坐著，你先坐著，你會怕躺下去會痛是不是），對，（不然你側躺好不好，你側躺），要脫鞋子嗎，（鞋子穿著，你屁股往坐，屁股往後坐，不然你腳會在床下，忍耐一下）。」
同時莊姓女子穿著短褲，在強大撞擊力下，她的膝蓋也受傷，上救護車時，她的右膝蓋已經腫出大包。119人員vs.莊姓女子：「頭很痛，這裡，（我看膝蓋還好，等下幫我測一下腳）。」
警方調查失控的自小客，是由28歲的張姓男子所駕駛，載著另一名王姓男子及莊姓女子，駕駛說是為了閃車才失控衝撞路邊車輛，詳細的肇責仍待釐清。
