轎車失控追尾變「立筊」！滑行猛鏟機車 騎士衰遭殃

（記者許皓庭／台中報導）台中市后里區今（11日）上午上班尖峰時段發生一起驚險的連環車禍。一名42歲翁姓男子駕車行經三豐路時，疑因未注意車前狀況，猛力追撞前方車輛後失控翻覆，整輛車一度如擲筊般「垂直側立」在路中滑行，並波及慢車道兩名騎士。整起事故共造成5輛汽機車受損、2人受傷，詳細肇責仍待警方釐清。

根據轄區大甲警分局調查，事故發生於上午7時3分許，地點位於后里區三豐路與星科路口，該處鄰近科學園區，晨間車流量大。當時翁姓男子駕駛白色自小客車，沿內側快車道往三義方向行駛，行經路口時不明原因追撞前方由33歲陳女駕駛的轎車，巨大的衝擊力道導致陳女車輛再往前推撞另一輛由47歲林男駕駛的藍色轎車。

目擊者指出，翁男的車輛在撞擊後並未立刻停下，反而受慣性影響失控向右翻覆，車身一度呈現90度垂直側立的狀態，宛如廟宇擲筊時的「立筊」奇景。車輛維持側翻姿勢向前滑行約5至10公尺，直接掃向行駛於慢車道的機車群，導致41歲謝姓男騎士與64歲李姓女騎士閃避不及遭撞飛，李姓婦人更在地上翻滾多圈，場面相當驚險。

警消單位獲報後迅速趕抵現場處置，確認涉事的5名汽機車駕駛均無酒駕情事。事故造成謝姓男騎士左腳輕微擦挫傷，未送醫；傷勢較重的李姓女騎士則因四肢多處擦挫傷，被緊急送往衛生福利部豐原醫院救治，所幸經治療後無生命危險。

警方呼籲，民眾駕車行經車流量大的路口時，務必減速慢行並隨時留意周遭車流狀況，遵守標誌與標線指示。目前警方已依規定完成測繪，至於翁男詳細的肇事原因及責任歸屬，已移請交通警察大隊進一步分析研判。

