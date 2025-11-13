轎車左轉撞對向直行機車 騎士摔落邊坡送醫
新北市 / 綜合報導
凌晨1點多，新北三峽發生自小客車與重機碰撞事故。
當時小客車駕駛想要左轉，撞上對向直行的機車，騎士當場摔落邊坡，救起時四肢擦挫傷，所幸送醫時意識清楚，小客車駕駛酒測值為零，騎士先行送醫，警方勘驗後，將調閱監視器釐清肇事責任。
