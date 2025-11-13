轎車左轉撞對向直行機車 騎士摔落邊坡送醫

自從紅綠燈誕生以來，交通號誌系統已超過百年未曾有重大變革，不過來自北卡羅來納州立大學的研究團隊，近期提出了一項突破性的交通理念，在現行的紅、黃、綠三色號誌外，新增第四個「白燈」，以配合自動駕駛車輛的普及，藉此實現更高效率的交叉路口管理。來自北卡羅來納州立大學的研究團隊，近期提出了一項突破性的交通理念，在現行的紅、黃、綠三色號誌外，新增第四個「白燈」，藉此實現更高效率的交叉路口管理。根據該研究，「白燈」並非全面取代現有號誌，而是在自駕車比例達到一定程度時才會啟動。當交叉路口內的連網自動駕駛車輛達到臨界數量時，將進入「白燈階段」，由這些自駕車根據即時數據進行交通協調。這些車輛將扮演移動式交通指揮官角色，分析整體車流，優化行進路徑與時機，減少停等與擁塞。對於人類駕駛者來說，「白燈」則代表「跟著前車走」。如此設計不僅簡化駕駛指令，也可確保在混合車流中保持秩序與效率。 根據模擬結果，當「白燈系統」啟動後，交通號誌延遲時間可減少3.2%至94%，整體運輸效率最多提升達98.9%。研究作者Ali Hajbabaie表示，這種基於車輛計算能力的分散式協調機制，不僅能減少交通壅塞，還能避免不必要的停車與

Carture 車勢文化 ・ 23 小時前