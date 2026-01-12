轎車左轉開上「人行道」 突往前衝撞倒騎士後逃逸

轎車左轉時突然往前衝，撞倒機車騎士，但駕駛卻闖紅燈逃逸。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





北市內湖潭美公園旁，轎車左轉時突然往前衝，撞倒機車騎士，但駕駛卻闖紅燈逃逸。直擊撞擊瞬間，警方獲報到場，騎士多處擦傷，自行就醫，目前也調閱監視器，鎖定肇事車輛的車牌，將通知車主到案說明。

藍色轎車正要左轉，後方騎士騎到他前方時，轎車原本都踩著煞車，但整輛車卻突然往前衝，在人行道上，直接把騎士撞倒，而肇事駕駛第一時間，並沒有停下來下車查看，反而是闖紅燈左轉逃逸。

機車騎士被撞，當場連人帶車倒地，不只車身有明顯刮痕，騎士身上也多處擦傷，警方獲報到場，騎士表示自行就醫，沒有生命危險。

案發地點在北市內湖區南京東路六段368巷口，往左邊是國道一號，往右邊，則是往市民高架，因此這裡車流量非常大，在這裡迴轉的車輛也很多。

發生車禍的方向，有三線車道，不過因為空間不大，車子又多，因此準備左轉的車輛，幾乎都會占用到直行車道。

附近店家：「因為這邊砂石車，速度其實也滿快，滿常聽到車子的喇叭聲，很緊急這樣子，這些的話，那邊的路口設計，有些摩托車根本不知道，他就立馬從外側往內切，他也不會注意到，後面有沒有來車。」

114年9月，這裡才發生嚴重死亡車禍，當時一輛水泥車，撞上正準備左切的機車，導致騎士一度卡在車底，送醫搶救不治。現在又發生肇逃車禍，警方調閱監視器，鎖定車牌，通知車主到案說明，等確認駕駛身分之後，也會將他依法送辦。

