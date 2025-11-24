轎車恍神追撞超商物流車 司機卸貨遭夾困2車間

新北鶯歌深夜發生一起追撞車禍，小客車駕駛疑似恍神，追撞路旁正在卸貨的超商物流車司機。（圖／東森新聞）





新北鶯歌深夜發生一起追撞車禍，小客車駕駛疑似恍神，追撞路旁正在卸貨的超商物流車司機，司機遭夾困在兩車之間，左腿骨折送醫救治。

貨車停放路旁，不過仔細一看，後方有一台紅色汽車狠狠撞進車尾，動彈不得，只見汽車引擎蓋整片翻，貨車內物品更是東倒西歪，車殼零件散落一地，現場一片狼藉。

車禍發生在24號凌晨兩點多新北鶯歌八德路上，據了解當時54歲張姓貨車司機正在車尾卸貨，21歲的鍾姓汽車駕駛卻疑似因為恍神未注意車況，直接從後方追撞上貨車。

目擊民眾：「轎車開很快衝上來，然後（貨車）司機被夾在中間，有消防車和救護車，把他救出來。」

飛來橫禍，造成張姓貨車司機雙腳開放性骨折，馬上被送醫急救，事後警方也針對肇事的鍾姓駕駛實施酒測，確定沒有酒駕情形，至於詳細車禍原因有待警方調查釐清。

