轎車打滑故障停國3中線車道 廂型車煞車不及追撞4人傷

國道3號昨（10）日深夜發生一起追撞車禍。一輛轎車在行經國道3號彰化和美路段時，突然失控打滑停在中線車道，導致後方一輛廂型車煞車不及，當場追撞，總共造成4人受到輕重傷，至於肇事原因與責任仍待國道警方調查釐清。

國道3號彰化和美路段發生追撞車禍，轎車車尾被撞到嚴重變形。（圖／國道警察提供）

根據了解，10日晚間10時13分許，國道七隊獲報，國道3號南向192公里彰化和美路段發生追撞事故，警消立即前往處理，經過初步了解，一輛自小客車行駛到該路段外側車道時，輪胎突然異常還打滑故障，車輛就停在中線車道，一輛廂型車看到時已經來不及煞車閃避，當場追撞，轎車車尾嚴重變形，廂型車車頭也毀損嚴重，共有4人受到輕重傷，送彰化基督教醫院治療。

所幸4人送醫後並無大礙，這起事故也在30分鐘內排除，沒有造成車流回堵。

國道3號彰化和美路段發生追撞車禍，轎車車尾被撞到嚴重變形，追撞的廂型車車頭也毀損。（圖／國道警察提供）

國道3號彰化和美路段發生追撞車禍，轎車車尾被撞到嚴重變形，共有4人輕重傷。（圖／國道警察提供）

