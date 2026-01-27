轎車撞倒機車繼續開「險輾倒地騎士」 警：非故意

台中市 / 綜合報導

台中后里出現驚險車禍，一輛轎車在上坡轉彎時跟橫向機車發生擦撞，但轎車沒有減速，繼續開過去，還發出輪胎空轉的燒胎聲，而且似乎輾過什麼東西，車身還震了一下，目擊民眾驚呼連連，以為轎車輾過騎士肇逃，但警方調查，轎車並沒有輾到人，另外轎車上坡時帶有車速，因此沒有馬上停下，不算故意要輾人；而且駕駛把車停在30公尺外，沒有逃走，也不構成肇事逃逸。

白色轎車來到上坡路口，打右轉燈準備轉彎，突然左邊一部機車過來，擦撞轎車，騎士跟乘客連人帶車倒地，但下一秒，轎車卻沒有減速，撞擊瞬間，騎士整個人幾乎被捲進車底，轎車還發出引擎拉轉聲，目擊民眾驚呼連連。

廣告 廣告

他在臉書PO文「原本只是一個小車禍，搞不懂駕駛為何不停車，前後輪都把他碾過」，民眾質疑，撞擊當下騎士和乘客就在車頭前方，這時駕駛就該停車，但轎車引擎拉轉、輪胎燒胎，沒有停下來，而是繼續往前開，車身還震動了一下，民眾以為轎車輾過騎士，還肇事逃逸，但警方強調沒有輾到人，轎車上坡時因為有車速，碰撞機車後才沒有馬上停下，不算故意要輾人，另外駕駛把車停在30公尺外，沒有逃走，也不算肇事逃逸。

后里交通小隊長蔡政翰說：「(騎士)廖男及乘客沈女，經救護人員初步檢視，有四肢多處擦挫傷，並無肇事逃逸情事。」記者VS.民眾說：「(你覺得這台車有把他壓過去嗎)，有啊，(可是警察說這樣不算壓過去)，，蛤。」警方強調，車禍發生時「沒有下車查看直接離開」才算肇逃，這次雙方都留在現場，警方依正常車禍流程處理，而這段驚險車禍畫面也讓大家看得「心驚驚」。

原始連結







更多華視新聞報導

疑視線死角汽機車擦撞 駕駛緊張踩錯再輾騎士

轉彎沒打方向燈 心虛躲警加速逃撞翻女騎士

吊車轉彎撞待轉區3機車1死 77歲駕駛疑想逃遭攔

