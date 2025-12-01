轎車撞斷號誌桿 貨車勾到"垂落電線"扯斷另一桿
中部中心/林子翔 台中報導
台中市外埔區發生離奇車禍，今天（1日）早上，一輛轎車先高速衝撞分隔島上的號誌桿，撞斷桿子，導致電線掉落，又剛好一輛大貨車經過，所載貨物勾到垂落的電線，因而扯斷另一根號誌桿。兩根號誌桿，在中午前已修復，肇事駕駛受傷送醫，初步研判可能疲勞駕駛。
行駛在後方的自小客車，包括駕駛與乘客都目睹，看到右前方的白色轎車，左右飄移跨內外車道，又似乎加速往前飛奔，接著直直的就把車往電線桿撞上去！撞擊力道之大，轎車當場彈飛起來，在原地轉了240度，才停止下來！
離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。
事發在1日早上7點，在台中市外埔區，國道三號下大甲匝道後，剛進平面道路，三環路往大甲市區方向行駛，車子自撞，還發生連環事故，因為號誌桿被撞斷，電線垂落，剛好另一輛大貨車經過，載的貨物去勾到垂落的電線，結果導致另一側的號誌桿，也被拉斷！
離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。
兩個悲情號誌桿，在1日中午已修復，兩名駕駛酒測值都是零。30歲黃姓轎車駕駛，受傷送醫。
原文出處：離奇！台中轎車撞斷號誌桿 貨車勾「垂落電線」扯斷另一桿
更多民視新聞報導
雲林騎士自撞卡大貨車車底 當場失去生命跡象
宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦
台中女深夜酒駕「烏龜翻」連2車翻覆倒路中 爬出車外狂吐畫面曝
其他人也在看
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫
台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
Yamaha Jog E只賣3.2萬！搭Honda換電技術上路
面對日本即將在2025年11月上路的50c.c.以下輕便摩托車新排放法規，Yamaha近日正式釋出旗下全新電動輕便車款Jog E資訊，並確認將於2025年12月22日起，在東京與大阪兩地率先上市。作為一級輕便摩托車（相當於台灣50c.c.以下輕型機車），Jog E的推出可說是Yamaha為應對新環境法規所採取的應對措施。地球黃金線 ・ 9 小時前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 1 天前
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張
愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張EBC東森新聞 ・ 3 小時前
【試駕】一座展間要破億？有星巴克喝當然來這裡借Kia!feat.Kia Ceed Sportwagon
Kia全新南港展間由原廠直營、1600坪、造價上億、木質調裝潢、一樓9台新車展示、VIP 商談室、電動車專屬展區、二樓原廠中古車專區、1 & 2 樓新車及中古車交車室、1 & 2 樓服務廠共14個維修工位 & 1 天最多可維修 80 台車、電動車專屬維修工作區、電池整備中心與星巴克咖啡可以享用。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 7 小時前
裕隆集團、中華汽車、格上租車 帶領台中和平區居民直達幸福
裕隆集團長期以「交通為本」落實 ESG行動方案，執行長嚴陳莉蓮關心偏鄉交通需求，公益平台「愛的里程數」整合偏鄉車輛需求，提供移動服務量能。旗下公司中華汽車透過「幸福守護計畫」協助交通部推動「幸福巴士2.0」運行，今年擴大服務場域，跨足至台灣西部，投入幸福守護專車作為台中和平雙崎社區公路運輸車輛。 台中市政府今(28)日於台中和平區舉辦「自達1路-直達幸福｣通車典禮，台中市盧秀燕市長、立法院江啟臣副院長、台中市交通局葉昭甫局長及中華汽車錢經武副總應邀出席典禮，並以「公私協力、在地同行」共同宣示「自達1路」正式通車，未來透過幸福巴士的運行將能串連大安溪、大甲溪兩溪軸線，補足沿線居民交通運輸的最後一…CarFun玩車誌 ・ 7 小時前
終於來了 七代勁戰155賽道實測！Yamaha Cygnus XR DX 155 真的有比較快？
Yamaha Cygnus X七代勁戰的發表、試駕與正式交車已經一小段時間了，市場反應正面且確實有滿足車迷們「更好騎」的需求，但討論的核心卻依舊離不開一個重點：155到底又如何？作為2025年Yamaha Motor Taiwan台灣山葉最重要的產品，七代勁戰Cygnus XR 155再交車前也依舊舉行了一場公辦試駕，地點一樣是台中麗寶卡丁賽道，為的就是直接比較、感受125與155的真實差異。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前
12 月入主 Mazda CX-60／CX-90 限時升級 7 年原廠保固
台灣馬自達限時推出 12 月入主Mazda3/ CX-30 雙車系指定車型、Mazda CX-5、及縱置後驅旗艦休旅Mazda CX-60 及 CX-90 車系，即可升級 7 年原廠保固。GOCHOICE購車趣 ・ 4 小時前
御領風範締造豪華移動新時代！全新年式BMW 7系列豪華旗艦耀世登場
Written by: Bear全新年式 BMW 7 系列豪華旗艦，以氣勢磅礡的飾光水箱護罩瞬間成為眾人目光焦點，柔和光影沿著立體車身輪廓流動，營造出行進間難以忽視的非凡存在感。視覺延伸至車側，全新分離式頭燈結合水晶鑲嵌設計與光型智慧變化的 LED 頭燈，交織出層次豐富的光影語彙，而獨具節奏感的「HEARTBEAT」方向燈，則為整體注入富含情感的科技美學，使氣場更顯沉穩而洗練。車側線條以銳利的肩線，搭配經典 C 柱的 Hofmeister Kink 倒勾設計，勾勒出兼具優雅與氣宇非凡的車身姿態。車長 5,391 mm、車寬 1,950 mm，形塑出大器、穩健的旗艦比例。CarStuff 人車事 ・ 15 小時前
紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍
台南市 / 綜合報導 台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導高雄有民眾搭乘接運時，發現有民眾把外觀絢麗的電動車騎進捷運車廂，直呼對方是飆速阿公！不過這樣的狀況也讓不少民眾直呼不太妥當、有點危險，高捷介入了解後，發現騎車的是一名長者，而他的交通工具不是一般電動車，而是三輪電動代步車，因此並沒有違規。為了行動不便的長者或身心障礙民眾，高捷有安排專用車廂。（圖／民視新聞）列車進站車門一打開，乘客紛紛上車，搭捷運通勤上班上課，是不少高雄人的日常，不過就有網友目擊，有人直接把電動車騎進車廂。一台電動車直接停在車廂內，外觀是時尚的寶寶藍色，搭配可愛的熊熊造型，只是就有民眾質疑，這車真的能上捷運嗎？民眾：「電動車電動車，應該是那種微型電動二輪車，蠻危險的如果他突然壓到油門暴衝撞到，有很多那種危險因素存在。」民眾：「我看起來就像微型機車啊，因為我覺得不行因為是機車有牌照的，我覺得是不行的。」高雄捷運考量身障者也有通勤需求，因此代步車可以進出。（圖／民視新聞）不過高捷說，這名乘客是位年長者，騎乘的車輛也不是一般二輪的電動車，而是三輪式電動代步車，並沒有違規。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「該旅客為老人家，駕駛電動代步車，於早上約8：50在O12鳳山站出站，可能是外觀過於絢麗引發注目。」有不少行動不便或身心障礙者，會以這種三輪電動代步車，當作代步工具，是可以合法進入車廂的，不過像是這種兩輪電動機車，或是微型電動二輪車，就不能上車。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「於站區或車廂內，不可攜帶或騎乘非本公司公告許可之車輛，或其他類似動力機具，但領有身心障礙手冊或其他經本公司許可者，可使用坐乘式輪椅或代步車，以不超過時速5公里速度於車站內通行。」捷運車廂都有規畫無障礙空間，就是希望行動不便的民眾，依然能方便搭車，這回長輩騎的這一輛，外觀太醒目，也難怪掀起討論。原文出處：飆速阿公！電動車騎進車廂 高雄捷運：代步車並無違規 更多民視新聞報導鴻華先進的品牌之路 牽動鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上 利多瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 1 天前
Honda Motorcycle Riding Gear 官方網路商店正式營運！
Honda Taiwan 致力於提供車主全方位的騎乘與生活體驗，今日正式宣布 「 Honda Motorcycle Riding Gear 」官方網路商店全面上線，帶給所有車主更便利、完整且安心的購物環境。GOCHOICE購車趣 ・ 4 小時前
Volkswagen 年終健檢啟動 免費檢查與多重優惠推出中！
台灣福斯汽車自即日起至明年 2 月 13 日推出「年終回廠，安心守護」活動，提供 21 項免費行車安全檢查，協助車主在冬季低溫與年末返鄉前調整至最佳車況。2GameSome ・ 4 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 21 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 4 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前