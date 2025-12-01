轎車撞斷號誌桿 貨車勾到"垂落電線"扯斷另一桿

中部中心/林子翔 台中報導

台中市外埔區發生離奇車禍，今天（1日）早上，一輛轎車先高速衝撞分隔島上的號誌桿，撞斷桿子，導致電線掉落，又剛好一輛大貨車經過，所載貨物勾到垂落的電線，因而扯斷另一根號誌桿。兩根號誌桿，在中午前已修復，肇事駕駛受傷送醫，初步研判可能疲勞駕駛。

行駛在後方的自小客車，包括駕駛與乘客都目睹，看到右前方的白色轎車，左右飄移跨內外車道，又似乎加速往前飛奔，接著直直的就把車往電線桿撞上去！撞擊力道之大，轎車當場彈飛起來，在原地轉了240度，才停止下來！

離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。

事發在1日早上7點，在台中市外埔區，國道三號下大甲匝道後，剛進平面道路，三環路往大甲市區方向行駛，車子自撞，還發生連環事故，因為號誌桿被撞斷，電線垂落，剛好另一輛大貨車經過，載的貨物去勾到垂落的電線，結果導致另一側的號誌桿，也被拉斷！

離奇自撞車禍害兩號誌桿斷。

兩個悲情號誌桿，在1日中午已修復，兩名駕駛酒測值都是零。30歲黃姓轎車駕駛，受傷送醫。





