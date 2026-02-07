轎車撞死騎士肇逃 駕駛酒駕又有毒品反應

嘉義自小客追撞機車釀1死，肇事者酒駕吸毒遭送辦。（圖／東森新聞）





嘉義中埔鄉清晨近五點發生自小客追撞機車的死亡車禍，78歲的吳姓男子，騎車遭後方的自小客猛力撞擊，吳姓男子倒地汽車肇逃，後方的另一名騎士煞車不及，撞上倒地的機車摔倒也受傷，吳姓男子送醫不治，警方在六小時後找到撞人的26歲黃姓男子，他的酒測值達0.27，同時有吸毒反應，依肇事逃逸致死及公共危險罪送辦。

監視畫面中看到清晨將近五點，天還沒有亮，騎士騎在自小客的前方，自小客突然間撞上了機車，準備開店的老闆這時聽到砰的巨響，店老闆立即開了門，撞人的自小客已經跑了，店老闆趕快去拿三角錐示警，但是才回頭，又有騎士撞上倒地的機車受傷了。

目擊店老闆：「開車的車速太快，因為那個撞擊的聲音，是碰很大聲很大聲，打完電話電話才放下去，一下子又有一個阿伯，騎摩托車往地上摩托車，撞上去變成兩個受傷，都倒在路中間，那汽車呢汽車肇逃了。」

119趕到看到二名騎士，一個已經沒有呼吸心跳，一個擦挫傷。

119人員vs．目擊者：「（這個先被人家撞到），你確認一下四肢，哪邊有疼痛或流血。」

車禍地點是中埔鄉，和美村中山路五段，被自小客撞上的吳姓騎士，當時是出門運動送醫傷重死亡，而撞上機車自摔的68歲何姓男子，是要去買菜他傷勢穩定，警方根據監視在六個小時後，找到了26歲的黃姓嫌犯，嫌犯唾液呈現二級毒品陽性反應，酒測值也有0.27毫克。

嫌犯承認他是喝酒後開車回家時撞到人，警方依肇事逃逸致死，及公共危險罪嫌送辦，而民眾也反應這條阿里山公路，因為道路寬闊車速快，常發生車禍。

當地居民：「每個月一定都有，因為這邊是阿里山公路，路太大條了，太大條大家都開很快。」

雖然道路上有慢字標示，但是如何讓駕駛人不超速，仍需要交通單位再研究改善。

