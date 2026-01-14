轎車撞路邊2機車後逃逸 和解費4500元遭拒

桃園市 / 綜合報導

桃園蘆竹區，9日下午有輛白車，不慎撞上停在白線內的兩台機車，撞完駕駛就離開現場。事後挨撞的車主林小姐找來釀禍駕駛，本來雙方約定好要以4500元和解，沒想到一到派出所。駕駛態度卻180度大轉彎，馬上反悔。和解不成，只好調解，區公所的調解委員指出，法律上10年的機車會以估價單的1折計算，換算下來駕駛只要賠1200元，讓林小姐覺得超不合理。對此律師就解釋了，法律上的損害賠償是以恢復原狀為原則，如果不恢復，則要賠償更換零件的費用。

白車慢慢往前開，不慎撞到前方停在白線內的兩輛機車，一旁的阿伯見狀後，馬上把兩輛機車扶起來，過了一分鐘，白車駕駛竟然頭也不回離開現場，留下滿是傷痕的機車。

挨撞機車車主林先生說：「下面的防燙蓋去用到，車倒下去去用到的，對像我們這個，我們都沒有跟他(駕駛)講，稍微刮傷，這個能用我們就沒有跟他求償，部分刮傷林先生還不想與駕駛求償。」

沒想到卻真心換絕情，事發在9日下午3點多，桃園蘆竹的一間店家前，林先生與妻子後來找到駕駛，約好到派出所和解，向他索賠維修費4500元，對方同意了結果一到派出所卻馬上反悔，挨撞機車車主林小姐說：「到現場之後他就說，啊我沒有我們今天沒辦法簽和解，因為我覺得那個影片，有什麼問題啊，他(駕駛)覺得沒有那麼多問題啊，為什麼要就是要和解這樣。」

和解不成只好調解，林小姐拿出車行的估價單，上頭寫明，維修費分別是7500元與4450元，沒想到調解委員竟說，法律上10年的機車，會以估價單1折來計算，所以兩輛機車，分別只得到750元與450元的賠償，讓林小姐覺得超不合理。

挨撞機車車主林小姐說：「不然這樣子我隨便一台車去外面，被人家撞到了，我把你的車撞爛了，然後我只要賠一折給你，那我覺得大家不是都沒有王法了，沒有法律了。」

律師李立勤說：「我國損害賠償以回復原狀為原則，若不能回復原狀，則可以請求更換零件費用，更換零件費用可以主張折舊，但如果折舊的計算上不公平，法官可以審理重新計算。」目前雙方沒有和解成功，會再開一次調解，如果再沒有結果，林小姐就會告上法院，在法庭上見分明。

