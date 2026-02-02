轎車撞載菜小貨車「肇事逃逸」 警以車追人鎖定駕駛

中部中心／李文華 彰化報導

1日凌晨在彰化市金馬路，一輛停放在路邊的小貨車，無端遭到一輛黑色自小客車撞擊，肇事駕駛不但沒下車查看，反而開車肇逃離開現場。警方事後調閱監視器「以車追人」，鎖定李姓駕駛，將通知他到案說明。

週日凌晨彰化市金馬路三段街道車輛不多，黑色轎車車速緩慢開在機車道，越來越往路旁偏移，直到碰的一聲，撞上路旁小貨車。藍色小貨車車斗被撞，第一時間肇事的轎車還沒停下，繼續往前嚕，小貨車被頂著往前一兩公尺才停下，但也只停一下下，轎車接著加速逃離現場。

1日凌晨一輛轎車撞停在路旁的載菜小貨車 未停車竟肇事逃逸 (圖／翻攝畫面）









受害人很無奈，跟朋友借了小貨車載菜，車上還有大把芫荽，車停在路邊，沒想到凌晨12點半左右就遭撞，對方還肇逃。





轎車撞上小貨車後 駕駛未下車查看便開離現場（圖／翻攝畫面）





警方以車追人，鎖定李姓男子通知他到案說明，警方呼籲，雖然這起事故沒有造成人員傷亡，但「肇事後未依規定處置」，要負賠償責任外，更將依法開罰1000元以上3000以下罰鍰並吊扣駕照。





小貨車後車燈被撞破 警方鎖定肇事李姓駕駛通知到案說明 （圖／民視新聞）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

