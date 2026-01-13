轎車暴衝自撞 竟是詐騙面交爆衝突兩嫌棄車逃

cnews204260113a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店區北新路2段一帶，今（13）日下午2時左右，傳出一起轎車暴衝自撞路邊小貨車與人行道意外。新店警分局表示，轄區江陵派出所員警到場調查發現，竟是1名莊姓男子，疑因被假投資手法詐騙，抱著新台幣300萬元，在轎車內與兩名男子面交，雙方卻發生肢體衝突，拉扯過程車輛暴衝，2名疑似詐欺車手則先後棄車逃逸。員警已擴大偵辦，追查2人行蹤。

警方表示，莊男要面交被詐款項時，突然驚覺不對勁，提出質疑後，雙方疑爆發拉扯衝突。過程中，轎車駕駛不慎失控造成轎車暴衝自撞，男駕駛與後座1名男子，見狀立即棄車逃離現場。員警到場也將莊姓男子，帶回派出所釐清案情。

cnews204260113a13

新店警分局表示，所幸被詐款項未被2名男子拿走。江陵派出所將與偵查隊成立專案小組，並調閱相關監視器畫面，持續追蹤逃離現場的兩名男子身份，積極將2人查緝到案。

cnews204260113a14

照片來源：新北市警方提供

