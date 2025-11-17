轎車爆炸燒到剩骨架 男駕駛稱「在車上烤肉」神情恍惚被救出

新北市瑞芳區一處遊覽車轉運站，今（17）日晚間停車場內一輛轎車發生爆炸意外，火勢迅速吞噬車體、燒到只剩骨架，駕駛也被路過民眾救出，但他被拖下車後神情恍惚，還稱自己在車上烤肉，警方不排除他有縱火嫌疑，將進一步調查釐清。

警方在車上發現木炭。圖／台視新聞

這起火燒車事故就發生在17號晚間6點多，新北市瑞芳區調和街轉運站內的停車場，附近員工聽聞爆炸聲後，合力將駕駛救出。但詢問他狀況時，男子神情恍惚 、講話不清不楚，疑似喝醉酒，僅表示車上有些烤肉的東西還有火種，他在抽菸的時候火就燒起來，被問是不是在車上烤肉，他則是回對。

駕駛被救下時神情恍惚 、講話不清不楚。圖／台視新聞

幸好這起燒車事件沒有波及其他人，只是男駕駛的車為何會起火，是抽菸釀禍，還是另有隱情，有待警方進一步調查釐清。

