轎車甩尾「撞斷燈桿」烏龜翻 駕駛爬出落跑害追撞

3日凌晨2點多，在彰化和美發生一起離譜車禍。一台轎車在路口右轉，疑似車速過快，失控甩尾撞斷撞燈桿，轎車當場四輪朝天翻覆，許多民眾聽到聲響衝出來看，沒想到肇事駕駛爬出車外直接落跑，因為路燈被撞斷，視線不清，翻覆的車擋在路中，又釀成二度追撞，肇逃駕駛到現在還找不到。

轎車在路口急轉彎，卻失控甩尾打滑，撞向分隔島的路燈，整支燈桿都被撞倒，瞬間零件四散噴飛，轎車也四輪朝天烏龜翻，地面揚起陣陣煙塵，附近民眾聽到聲響，紛紛跑出來看，只見一個人從車底爬出來後，竟然直接落跑，一群人疑似不滿拿著棍棒猛打翻覆的車，這時一台車又直衝，撞飛翻覆的車，民眾嚇到趕快跳開來，還好沒有人受傷。

附近民眾：「我後來才知道車禍，車子有人在處理，（那時）講話很大聲，我不敢出來看，我就是怕有人吸毒的，在打架的。」

車禍發生在3日凌晨2點多，彰化和美彰美路六段與德美路口，一台轎車右轉失控撞斷燈桿翻車後駕駛落跑，又因為路燈被撞斷，天色灰暗視線不好，楊姓男子開車沒注意，撞了上去。白天重回現場，分隔島上滿是破碎的車殼，還有一堆礦泉水，甚至連鐵捲門遙控器也留在原地，路燈的水泥基座被撞到支離破碎。

和美派出所所長林聖傑：「不久駕駛肇事逃逸後，後方的自小客車，未注意前方遺留車輛，我們警方到場之後，對現場的肇事人員實施酒測，酒測值為零，後續會通知肇事的，自小客車駕駛到案說明，肇事無人受傷，如果沒有到場處置，會處罰新台幣1千元以上，3千元以下的罰款。」

肇事駕駛撞斷燈桿，自己的車也翻覆，但卻直接逃逸，還害別人不慎追撞，就有民眾猜測，撞成這樣人受傷都要逃跑，不是酒駕毒駕就是通緝犯，警方將以車追人，通知車主釐清駕駛身分追究刑責，後續還得負擔路燈的修繕費用。

