轎車疑搶快闖紅燈釀禍 騎士遭撞噴飛倒地

高雄苓雅一名轎車駕駛疑似在路口闖紅燈，高速衝撞正在綠燈直行的機車騎士，強大撞擊力道讓騎士連人帶車摔飛倒地，痛得爬不起來。

前方紅燈亮起，所有轎車減速停等，等待一旁車道車輛通行，不過這輛轎車卻闖紅燈高速前進，直直撞上一名綠燈直行的機車騎士，而他整個人連人帶車摔倒在地，看起來相當痛苦，需要一旁民眾攙扶才能起身。

驚險車禍就發生在25日晚上6時多高雄苓雅區，警方獲報初步調查，這名48歲的駕駛疑似闖越紅燈撞上26歲的機車騎士，強大撞擊力，造成全身多處擦挫傷，雖然雙方均無酒駕，不過闖紅燈釀禍已經觸法，最高可罰1800元以上、5400元以下罰鍰，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

