轎車發生擦撞「乘客全逃走」 駕駛稱：去吃飯

車禍發生當下，車內乘客全跑光。（圖／翻攝自Threads＠wowtchout）





遇到車禍，乘客全跑掉，北市大稻埕附近，兩車擦撞車禍，但車禍當下，車上乘客卻拿著行李離開，只留下駕駛一人，駕駛供稱，他們是去吃飯。

兩輛車在路口擦撞，雙方都停了一下，只見左邊轎車從車上下來兩名乘客，打開後車廂後，竟然還有一人，他們拿著行李轉頭就走，只留下駕駛一人。而右邊轎車的駕駛下車後，看到這個情況愣在原地。

案發在114年12月31號下午五點多，北市南京西路和環河北路一段路口。其中一輛轎車從停車格起步時，左前車頭和同向行駛的另一輛轎車右前車頭發生碰撞，警方獲報到場後，雙方駕駛都沒有受傷，酒測值也是0。

廣告 廣告

左邊轎車的駕駛供稱，第一時間下車的乘客是離開去吃飯。後來目擊駕駛把行車紀錄器PO上網，車禍發生當下，乘客全跑光的這一幕，也被網友笑說是全員逃走中。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／國道4號車禍！水泥車碰撞小貨車 駕駛多處骨折

單車騎士疑搶快闖燈！遭小黃撞頭部重傷ICU觀察中

水泥車的進擊！ 害左轉轎車被「2連撞」夾擊

