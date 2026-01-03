轎車禮讓還是出事！斑馬線下秒「行人被機車撞飛」 驚悚畫面曝光

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區一處無號誌路口，今天發生一起行人遭機車撞擊事故，畫面曝光後令人怵目驚心，當時一輛黑色轎車已依規定停下禮讓行人，沒想到下一秒，行人卻在斑馬線上被機車直接撞飛，倒地翻滾，現場氣氛瞬間凝結，所幸送醫後並無生命危險。

這起事故發生今天上午，地點位在西區民生路與中興街口，當時75歲夏姓婦人騎機車，沿民生路經過英才路往美村路方向行駛，68歲洪姓男子則自昇平街方向，循中興街行人穿越道，由北往南步行穿越民生路。

從相關監視器畫面可見，路口雖未設置號誌，但斑馬線清楚可辨，一輛黑色轎車已提前停下禮讓行人通行，洪男依序走在行人穿越道上，然夏婦疑未注意前方路況，未依規定減速並禮讓行人，機車直接撞上正在過馬路的洪男，強大衝擊力道讓人當場被撞飛倒地，畫面相當驚悚。

事故發生後，夏婦與洪男皆手腳擦挫傷，所幸意識清楚，由救護人員送往台中醫院 治療，警方酒測確認，夏女並無飲酒情形，全案已依規定蒐證，後續將交由交通事故鑑定單位或法院釐清肇事責任。

第一分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，並注意行人穿越道動態，遇有行人穿越時務必禮讓，警方將持續加強交通安全宣導及執法，確保民眾用路安全。

