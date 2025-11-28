轎車突從路邊鬼切！ 後方休旅車追撞側翻2人傷

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義太保，27日晚間發生一起驚悚車禍，一部轎車突然從路邊切出來，害後方休旅車閃避不及，高速擦撞後，翻車滑行，場面嚇壞民眾，也造成車上駕駛和乘客擦傷送醫。





休旅車一路滑行，地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）









大馬路旁，藍色轎車緩緩靠路邊停，但才短短10多秒，他又再度往左邊車道切，沒想到，後方高速開來一部白色休旅車，完全來不及反應，高速擦撞，整台車90度側翻，一路滑行20多公尺，冒出火花，最後整台車翻覆，卡在安全島。

警消獲報到場，休旅車上一男一女，肢體受傷，趕緊將人救出送醫。誇張車禍發生在27號晚間9點多，嘉義縣太保市，縣道168線，疑似因為藍色轎車突然從路旁鬼切，後方休旅車閃避不及，造成翻車，回到事發現場，藍色轎車被大力往前撞也還卡在路旁，出動吊車來支援。





休旅車翻在路面，還好車上兩人順利脫困。（圖／翻攝畫面）









附近民眾：「可能是去撞到一台藍色的車，撞到出去看的時候已經翻車了，很大聲。」嘉義縣水上分局第五組組長陳有達：「在路邊暫停的車輛起步的時候，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞。」

幸好受傷民眾，送醫治療，沒有大礙。詳細車禍原因和肇事責任，還有待進一步釐清。

