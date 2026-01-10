轎車紅燈左轉撞到大吊車 釀3車連環撞慘成夾心餅乾

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市昨晚發生一起車禍，46歲許姓男子開車載著妻子出門，行經仁武區水管路、仁春街口時疑似闖紅燈左轉，當場撞上直行的大型吊車，掛勾重重甩在擋風玻璃、卡在引擎蓋，另部轎車閃避不及再撞上，許男轎車頓時成了夾心餅乾，還好夫妻2人僅多處擦挫傷，送醫救治均無大礙，肇事原因、責任歸屬有待釐清。

高市消防局9日晚間8時許接獲報案，仁武區水管路、仁春街口有車禍救護，立刻派遣人車馳援，到場時發現是吊車與兩部轎車碰撞事故，傷者為其中一部轎車上的駕駛與乘客2人，均為身體、手腳擦挫傷，送醫救治並無生命危險。

仁武警分局員警到場處理，初步調查，46歲許男開車載妻子上路，事發時沿水管路慢車道由西往東行駛，當時他疑似紅燈左轉，在仁春街口撞上28歲羅男駕駛的大型吊車，轎車卡在吊車前，吊臂掛勾甩重擋風玻璃，還好沒有打穿，另名29歲許男駕駛的駕車反應不及撞上，變成3車連環撞。

員警對3名駕駛酒測均未有酒駕情事，初步研判因46歲許男紅燈違規左轉導致車禍發生，詳細肇事原因、責任歸屬有待交通大隊調查釐清。

許姓男子與妻子僅是皮肉傷，送醫並無大礙，3名駕駛均無酒駕。民眾提供

