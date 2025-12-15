轎車紅燈越線GG了 警盤查驚見後座「全套棒球隊」軍火庫

左營警分局警方包圍交通違規的陳男轎車，逮捕車上4人並查獲槍械等武器。讀者提供

高雄46歲陳姓男子昨（14日）深夜駕車在左營區文自路與重立路口，違規超越停止線，文自派出所兩名警員趨前攔查車內四名男子。過程中警員眼尖發現後座堆放著疑似刀械及槍械物品，立即掏槍喝斥車內人「不要動」。警方快速部隊到場包圍，起出鎮暴槍、掃刀、球棒等「棒球隊」犯罪標準配備。全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

這起令人心驚膽戰的逮捕現場是昨晚10時許的左營區文自路與重立路口。文自派出所兩名員警發現一輛自小客車違規超越停止線，遂上前攔查，車內坐著四名男子。就在盤查過程中，眼尖的員警赫然發現後座堆放著疑似刀械及槍械物品。情況立即從簡單的交通違規，瞬間升級為可能爆發衝突的緊急危機！員警不敢大意，立即掏槍喝斥車內人「不要動」。

警方迅速通報快打部隊，瞬間調動6名優勢警力支援，8名警員徹底包圍這輛隨時可能移動的「死亡轎車」，現場氣氛凝結，一度引發路過民眾圍觀拍攝PO網。警方要求車內4人下車，並從車內起出空氣槍、鎮暴槍、高壓氣瓶、掃刀、鋸齒刀、菜刀及球棒。這批器械數量驚人，堪稱武裝犯罪集團標準配備。

面對滿車的兇器，駕駛陳男聲稱這些危險器械全是「友人寄放」。但警方當然不採信這等爛藉口，懷疑其說詞。他當場被依現行犯逮捕，並依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。警方同時將空氣槍與鎮暴槍送鑑識中心鑑驗，掃刀依規定沒收，其餘器械則依《社會秩序維護法》沒入。車上其餘三名乘客則以關係人身分帶回製作筆錄。

陳男轎車內查獲空氣槍、鎮暴槍等器械。讀者提供



