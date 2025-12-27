轎車衝上安全島撞燈桿 女駕駛落跑失蹤

記者王勗／台南報導

廿七日上午十時許，一輛白色轎車行經慶平路時，突然偏向並衝上分隔島，直直撞上路燈燈桿才停下。未料女駕駛事後卻匆匆下車逃逸，警方獲報到場後發現路燈燈桿毀損，轎車車頭整個內凹，初步調查車內並無違禁品，後續也將追查駕駛到案說明，釐清事故原因。

根據監視器影像顯示，廿七日上午十時許，一輛轎車沿慶平路東向西行駛時，整輛車突然左偏，衝上中央分隔島後持續往前，直到撞上路燈才停下。駕駛事後晃晃悠悠打開車門後匆匆離開，依稀可以看出是一名女性，警方獲報到場，發現女駕駛連手機都忘了拿，一時也無從聯絡通知。

廣告 廣告

台南安平區慶平路段今上午10時許發生自撞車禍，車頭全凹陷。（讀者提供）

警方現場初步檢視車輛，未於車內發現可疑物品或違禁品，遭撞的燈桿雖有部分毀損，但整體仍算「輕傷」，也不至於讓駕駛急忙丟下車跑路，警方不排除另有隱情可能，根據車籍資料，發現該車車主為高雄女性，警方也將循線追查該名逃逸駕駛到案，釐清詳細事發原因。

轎車車頭因撞擊力整個內凹，警方後續也通報拖吊業者先協助排除，慶平路也於中午前恢復通行，警方後續也將進一步釐清駕駛有無酒駕、毒駕可能。